ДНК. Свої 3 сезон — смотреть онлайн 11 выпуск от 12.05.2024

Выпуск 11 | 12.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 3 сезон 11 выпуск от 12.05.2024! Станьте свидетелями результата трех удивительных расследований. Не пропустите!

В предыдущей части программы ДНК. Свої были рассмотрены три запроса. Штурмовик Александр ищет своего отца, которого не видел с рождения. Он имел лишь скудную информацию о том, кто это может быть. В студии было открыто несколько конвертов, и пока все бесполезно. Кто же на самом деле отец?

Второй и третий запрос также не оставят вас равнодушными. Вы увидите драматическую встречу-воссоединение матери с дочерью, которые не виделись 20 лет. Смотрите онлайн на сайте СТБ проект ДНК. Свої 3 сезон 11 выпуск и узнайте, удалось ли Ярославу найти своих родственников и могилу деда.

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Смотрите онлайн ДНК. Свої 3 сезон выпуск 10 от 05.05.2024