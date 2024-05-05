ДНК. Свої 3 сезон — смотреть онлайн 10 выпуск от 05.05.2024

Выпуск 10 | 05.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 3 сезон 10 выпуск от 05.05.2024! Вы станете свидетелями трогательного и тяжелого расследования трех историй. Не пропустите!

История Александра из Полтавщины не оставит вас равнодушными. Мужчина уже полтора года защищает Украину. Прямо с передовой он приехал в студию ДНК. Свої с просьбой найти своего биологического отца. Самостоятельные поиски не дали никаких результатов, потому что мать мужчины и другие родственники наотрез отказываются что-то рассказывать об отце. Единственное, что ему удалось узнать, – это имя, однако другие говорят, что это не он. История очень запутанная. Удастся ли мужчине найти свою родную кровь? Сможет ли команда проекта помочь ему и другим героям еще двух историй? Для кого будет открыто целых семь таинственных конвертов ДНК? Не пропустите все подробности – смотрите онлайн на сайте СТБ проект ДНК. Свої 3 сезон 10 выпуск.

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Смотрите онлайн ДНК. Свої 3 сезон выпуск 9 от 28.04.2024