ДНК. Свої 3 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 05.05.2024

Випуск 10 | 05.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск від 05.05.2024! Ви станете свідками зворушливого й тяжкого розслідування трьох історій. Не пропустіть!

Історія Олександра з Полтавщини не залишить вас байдужими. Чоловік уже півтора року боронить Україну. Прямо з передової він приїхав у студію ДНК. Свої з проханням віднайти свого біологічного батька. Самостійні пошуки не дали жодних результатів, бо мати чоловіка та інші родичі навідріз відмовляються щось розказувати про батька. Єдине, що йому вдалося дізнатися, – це ім’я, проте інші говорять, що це не він. Історія дуже заплутана. Чи вдасться чоловіку знайти свою рідну кров? Чи зможе команда проєкту допомогти йому та іншим героям ще двох історій? Для кого буде відкрито аж сім таємничих конвертів ДНК? Не пропустіть усі подробиці – дивіться онлайн на сайті СТБ проєкт ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн ДНК. Свої 3 сезон випуск 9 від 28.04.2024