Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 К.О.Д
К.О.Д
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Перевізниця
Перевізниця
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Супербабуся
Супербабуся
Всі проєкти
ru
ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 3 сезон - дивитись онлайн 10 випуск від 05.05.2024

Дивіться онлайн ДНК. Свої 10 випуск 3 сезон від 05 травня 2024. Дивитись онлайн ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск - ефір від 05.05.2024
Дивіться також
ДНК. Свої 3 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 05.05.2024
ДНК. Свої

ДНК. Свої 3 сезон – випуск 9 від 28.04.2024

 ДНК. Свої 3 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 05.05.2024
ДНК. Свої

ДНК. Свої 3 сезон – випуск 8 від 21.04.2024

 ДНК. Свої 3 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 05.05.2024
ДНК. Свої

ДНК. Свої 3 сезон – випуск 7 від 14.04.2024

 ДНК. Свої 3 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 05.05.2024
ДНК. Свої

ДНК. Свої 3 сезон – випуск 6 від 07.04.2024
ДНК. Свої Випуск 10 ДНК. Свої 3 сезон – випуск 10 від 05.05.2024
Випуск 10 | 05.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск від 05.05.2024! Ви станете свідками зворушливого й тяжкого розслідування трьох історій. Не пропустіть!

Історія Олександра з Полтавщини не залишить вас байдужими. Чоловік уже півтора року боронить Україну. Прямо з передової він приїхав у студію ДНК. Свої з проханням віднайти свого біологічного батька. Самостійні пошуки не дали жодних результатів, бо мати чоловіка та інші родичі навідріз відмовляються щось розказувати про батька. Єдине, що йому вдалося дізнатися, – це ім’я, проте інші говорять, що це не він. Історія дуже заплутана. Чи вдасться чоловіку знайти свою рідну кров? Чи зможе команда проєкту допомогти йому та іншим героям ще двох історій? Для кого буде відкрито аж сім таємничих конвертів ДНК? Не пропустіть усі подробиці – дивіться онлайн на сайті СТБ проєкт ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн ДНК. Свої 3 сезон випуск 9 від 28.04.2024

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати