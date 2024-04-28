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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 3 сезон - дивитись онлайн 9 випуск від 28.04.2024

Дивіться онлайн ДНК. Свої 9 випуск 3 сезон від 28 квітня 2024. Дивитись онлайн ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск - ефір від 28.04.2024
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ДНК. Свої Випуск 9 ДНК. Свої 3 сезон – випуск 9 від 28.04.2024
Випуск 9 | 28.04.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск від 28.04.2024! Ви станете свідками зворушливого розслідування двох сімей, в яких чоловіки зникли на війні.

Історія 27-річної Мар’яни з Хмельниччини не залишить вас осторонь. Дівчина дуже сподівається, що її коханий чоловік та люблячий батько маленького Захарчика живий. Востаннє Анатолій виходив на зв’язок майже два роки тому. Він був на захисті Маріуполя, прогнозував, що не повернеться живим…

На проєкті ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск 28-річна військовослужбовиця Олена розказала свою історію. Їй вдалося вибратися з полону, в якому вона вже була вагітна сином Леоном. А чоловік Андрій залишився там. Які новини дізнаються жінки про своїх чоловіків? Чи вдасться команді проєкту знайти їх? Не пропустіть усі подробиці – дивіться онлайн на сайті СТБ проєкт ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн ДНК. Свої 3 сезон випуск 8 від 21.04.2024

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