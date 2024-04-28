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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 3 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 28.04.2024

Смотрите онлайн ДНК. Свої 9 выпуск 3 сезон от 28 апреля 2024. Смотреть онлайн ДНК. Свої 3 сезон 9 выпуск - эфир от 28.04.2024
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Выпуск 9 | 28.04.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 3 сезон 9 выпуск от 28.04.2024! Вы станете свидетелями трогательного расследования двух семей, у которых мужчины исчезли на войне.

История 27-летней Марьяны из Хмельницкой области не оставит вас в стороне. Девушка очень надеется, что ее любимый муж и любящий отец маленького Захарчика жив. Последний раз Анатолий выходил на связь почти два года назад. Он был на защите Мариуполя, прогнозировал, что не вернется живым…

На онлайн проекте ДНК. Свої 3 сезон 9 выпуск 28-летняя военнослужащая Елена рассказала свою историю. Ей удалось выбраться из плена, в котором она уже была беременна сыном Леоном. А муж Андрей остался там. Какие новости узнают женщины о своих мужьях? Удастся ли команде проекта найти их? Не пропустите все подробности – смотрите онлайн на сайте СТБ проект ДНК. Свої 3 сезон 9 выпуск.

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Смотрите онлайн ДНК. Свої 3 сезон выпуск 8 от 21.04.2024

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