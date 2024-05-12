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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 3 сезон - дивитись онлайн 11 випуск від 12.05.2024

Дивіться онлайн ДНК. Свої 11 випуск 3 сезон від 12 травня 2024. Дивитись онлайн ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск - ефір від 12.05.2024
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Випуск 11 | 12.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск від 12.05.2024! Станьте свідками результату трьох дивовижних розслідувань. Не пропустіть!

У  попередній частині програми ДНК. Свої було розглянуто три запити. Штурмовик Олександр шукає свого батька, якого не бачив від народження. Він мав лише мізерну інформацію про те, хто це може бути. У студії було відкрито декілька конвертів, і поки все марно. Хто ж насправді батько?

Другий і третій запит також не залишать вас байдужими. Ви побачите драматичну зустріч-возз’єднання матері з дочкою, які не бачились 20 років. Дивіться онлайн на сайті СТБ проєкт ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск і дізнайтеся, чи вдалося Ярославу знайти своїх родичів та могилу діда.

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Дивіться онлайн ДНК. Свої 3 сезон випуск 10 від 05.05.2024

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