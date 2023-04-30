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Video: ДНК. Свої 2 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 30.04.2023

Смотрите онлайн ДНК. Свої 9 выпуск от 30 апреля 2023 - смотреть онлайн 9 выпуск ДНК. Свої 2 сезон эфир от 30.04.2023
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Выпуск 9 | 30.04.2023 | Сезон 2

Реальные истории про похищение детей оккупационными властями – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 9 выпуск от 30.04.2023.

На сегодняшний день Украина идентифицировала почти 20 000 детей, которые были принудительно вывезены в рф. Хотя, конечно, их количество намного больше. Виталий Верташ – многодетный отец, который под давлением оккупационных властей отдал своего сына на оздоровительный отдых в Крыму. Мужчина обратился за помощью к журналистам ДНК. Свої, чтобы освободить ребенка и воссоединить свою семью. Почему родители на оккупированных территориях соглашаются на условия коллаборантов? Что пережили украинские дети в российских лагерях? Как помочь людям, у которых враги отобрали детей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 9 выпуск от 30.04.2023 на сайте СТБ.

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