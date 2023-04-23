ДНК. Свої 2 сезон — смотреть онлайн 8 выпуск от 23.04.2023

Выпуск 8 | 23.04.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Дети, которые спасают своих, – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 8 выпуск от 23.04.2023

Юные девушки Елизавета и Анна потеряли связь с родными братьями, которые до последнего находились в Донецкой области. Причины рокового промедления с эвакуацией были разными, но героинь выпуска ДНК. Свої 2023 объединяет сильное желание спасти своих близких. Какая семейная трагедия произошла в жизни Анны? Почему Лиза годами не видела своего родного брата Илью? И какие причины находят взрослые, чтобы не уезжать с детьми из опасности? Трогательные истории про дружбу, сестринскую любовь и спасение – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 8 выпуск от 23.04.2023 на сайте СТБ.

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