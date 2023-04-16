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Video: ДНК. Свої 2 сезон - смотреть онлайн 7 выпуск от 16.04.2023

Смотрите онлайн ДНК. Свої 7 выпуск от 16 апреля 2023 - смотреть онлайн 7 выпуск ДНК. Свої 2 сезон эфир от 16.04.2023
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Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 7 выпуск от 16.04.2023, чтобы узнать реальные истории украинских пленных, которые пережили ужасы Еленовской колонии.

За помощью команды ДНК. Свої 2023 обратилась бывшая военнопленная Татьяна Эль Диаб, которая полгода пребывала в Еленовском концлагере. Освобождение женщины могло и не произойти, если бы не хорошая память и доброта Анны Ворошевой, которая вышла из плена раньше подруги. Добросердечная волонтёр из Мариуполя поддерживала Татьяну, разыскивала пищу для ослабленных женщин и запомнила данные более двадцати пленных, чтобы позже передать судьбоносную информацию их родственникам. Удастся ли команде ДНК. Свої разыскать Анну Ворошеву? Что на самом деле происходило в Еленовке? И ради кого в студию пришла Тайра? Узнайте трогательные истории про силу воли и настоящую дружбу прямо сейчас – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 7 выпуск от 16.04.2023 на сайте СТБ.

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