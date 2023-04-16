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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 7 випуск від 16.04.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 7 випуск від 16 квітня 2023 - дивитись онлайн 7 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 16.04.2023
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Випуск 7 | 16.04.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 7 випуск від 16.04.2023, щоб дізнатися реальні історії українських полонених, які пережили жахіття Оленівської колонії.

По допомогу команди ДНК. Свої 2023 звернулася колишня військовополонена Тетяна Ель Діаб, яка півроку перебувала в Оленівському концтаборі. Звільнення жінки могло й не статися, якби не гарна пам’ять і доброта Ганни Ворошевої, яка вийшла з полону раніше подруги. Добросердна волонтерка з Маріуполя підтримувала Тетяну, розшукувала їжу для ослаблених жінок і запам’ятала дані понад двадцяти полонених, щоб згодом передати доленосну інформацію їхнім родичам. Чи вдасться команді ДНК. Свої розшукати Ганну Ворошеву? Що насправді відбувалося в Оленівці? І заради кого в студію завітала Тайра? Дізнайтеся зворушливі історії про силу волі й справжню дружбу просто зараз – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 7 випуск від 16.04.2023 на сайті СТБ.

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