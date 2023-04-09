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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 6 випуск від 09.04.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 6 випуск від 9 квітня 2023 - дивитись онлайн 6 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 09.04.2023
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Випуск 6 | 09.04.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Вони шукають своїх, які зникли після краматорської трагедії, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 6 випуск від 09.04.2023!

Доньки-близнючки Ніни Лялько планували разом зі своїми дітьми виїхати евакуаційним потягом із Краматорську, але в цей день, 8 квітня, стався російський теракт, який вразив весь світ. Снаряди, випущені точкою У, забрали життя Марини, доньки гості студії ДНК. Свої. Але її внучка врятувалася завдяки героїзму волонтера, який закрив собою дитину. Тепер Ніна шукає рятівника, щоб віддячити йому за порятунок близької людини. Зворушлива історія, яку неможливо дивитися без сліз, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 6 випуск від 09.04.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн ДНК. Свої 2 сезон випуск 5 від 02.04.2023

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