ДНК. Свої 2 сезон — смотреть онлайн 6 выпуск от 09.04.2023

Выпуск 6 | 09.04.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Они ищут своих, которые пропали после краматорской трагедии, – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 6 выпуск от 09.04.2023!

Дочери-близнецы Нины Лялько планировали вместе со своими детьми уехать эвакуационным поездом из Краматорска, но в этот день, 8 апреля, произошел российский теракт, который поразил весь мир. Снаряды, выпущенные точкой У, забрали жизни Марины, дочери гости студии ДНК. Свої. Но ее внучка спаслась благодаря героизму волонтера, который закрыл собой ребенка. Теперь Нина ищет спасителя, чтобы отблагодарить его за спасение близкого человека. Трогательная история, которую невозможно смотреть без слез, – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 6 выпуск от 09.04.2023 на сайте СТБ.

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