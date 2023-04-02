ДНК. Свої 2 сезон — смотреть онлайн 5 выпуск от 02.04.2023

Выпуск 5 | 02.04.2023 | Сезон 2

Не пропустите особый выпуск к годовщине деоккупации Киевской области – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 5 выпуск от 02.04.2023!

Татьяна пришла в студию ДНК. Свої, чтобы проверить достоверность письма своего сына из плена. Во время оккупации Бучи российские военные устроили настоящую охоту за автомобилем сына Татьяны и его мачехи. Оккупанты ранили молодого человека, который впоследствии пропал без вести. Убитая горем мать то здесь, то там слышала свидетельства о том, что ее сын погиб, но позже она получила загадочное письмо из плена от его имени.

Радости Татьяны не было предела, хотя кое-что в послании казалось довольно странным. Неправильное отчество, российский конверт – может, на самом деле это письмо написал мошенник? Правду раскроет почерковедческая экспертиза – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 5 выпуск от 02.04.2023 на сайте СТБ.

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