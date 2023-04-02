ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 5 випуск від 02.04.2023

Выпуск 5 | 02.04.2023 | Сезон 2

Не пропустіть особливий випуск до роковин деокупації Київщини – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 5 випуск від 02.04.2023!

Тетяна прийшла в студію ДНК. Свої, щоб перевірити достовірність листа свого сина з полону. Під час окупації Бучі російські військові влаштували справжнє полювання за автомобілем сина Тетяни і його мачухи. Окупанти поранили молодого чоловіка, який згодом зник безвісти. Згорьована мати то тут, то там чула свідчення, що її син загинув, але згодом вона отримала загадкового листа з полону від його імені.

Радості Тетяни не було меж, хоча дещо в посланні здавалося досить дивним. Неправильне ім’я по батькові, російський конверт – може, листа насправді написав шахрай? Правду розкриє почеркознавча експертиза – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 5 випуск від 02.04.2023 на сайті СТБ.

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