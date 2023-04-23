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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 8 випуск від 23.04.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 8 випуск від 23 квітня 2023 - дивитись онлайн 8 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 23.04.2023
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Діти, які рятують своїх, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 8 випуск від 23.04.2023

Юні дівчата Єлизавета й Ганна втратили зв’язок із рідними братами, які до останнього знаходилися на Донеччині. Причини фатального зволікання з евакуацією були різні, але героїнь випуску ДНК. Свої 2023 об’єднує неймовірно сильне бажання врятувати найрідніших. Яка сімейна трагедія сталася в житті Ганни? Чому Ліза роками не бачила свого рідного брата Іллю? І які причини знаходять дорослі, щоб не виїжджати з дітьми з небезпеки? Зворушливі історії про дружбу, сестринську любов і порятунок – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 8 випуск від 23.04.2023 на сайті СТБ.

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