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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 9 випуск від 30.04.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 9 випуск від 30 квітня 2023 - дивитись онлайн 9 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 30.04.2023
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Выпуск 9 | 30.04.2023 | Сезон 2

Реальні історії про викрадення дітей окупаційною владою – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 9 випуск від 30.04.2023.

Станом на зараз Україна ідентифікувала майже 20 000 дітей, яких було примусово вивезено до рф. Хоча, звісно, їхня кількість набагато більша. Віталій Верташ – багатодітний батько, який під тиском окупаційної влади віддав свого сина на оздоровчий відпочинок у Криму. Чоловік звернувся по допомогу до журналістів ДНК. Свої, щоб визволити дитину й возз’єднати свою родину. Чому батьки на окупованих територіях погоджуються на умови колаборантів? Що пережили українські діти в російських таборах? Як можна допомогти людям, в яких вороги відібрали дітей? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 9 випуск від 30.04.2023 на сайті СТБ.

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