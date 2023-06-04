ДНК. Свої 2 сезон — смотреть онлайн 14 выпуск от 04.06.2023

Выпуск 14 | 04.06.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Удивительная история про несокрушимого воина Ивана, который боролся за Украину и родной Донецк, – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 14 выпуск от 04.06.2023!

Наша команда уже давно знакома с Николаем Андрусяком, который после вторжения начал разыскивать крестных родителей. К счастью, потерянная связь с Екатериной возобновилась, а вот история мужества Ивана, крестного отца Николая, никого не сможет оставить равнодушным. В студии ДНК. Свої 2023 близкие Ивана расскажут о том, почему он вступил в ряды ВСУ с 2014 года, и как морской пехотинец оказался в российском плену. Сможет ли Николай обнять крестного отца после месяцев разлуки? Какое шокирующее признание сделает воин? И как можно помочь тем военным, которые проходят реабилитацию? Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 14 выпуск от 04.06.2023 на сайте СТБ

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