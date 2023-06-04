ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 14 випуск від 04.06.2023

Випуск 14 | 04.06.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Дивовижна історія про незламного воїна Івана, який боровся за Україну й рідний Донецьк, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 14 випуск від 04.06.2023!

Наша команда вже давно знайома з Миколою Андрусяком, який після вторгнення почав розшукувати хрещених батьків. На щастя, втрачений зв’язок з Катериною відновився, а історія мужності Івана, хрещеного батька Миколи, нікого не зможе залишити байдужим. У студії ДНК. Свої 2023 близькі Івана розкажуть про те, чому він доєднався до лав ЗСУ з 2014 року, і про те, як морський піхотинець опинився в російському полоні. Чи зможе Микола обняти хрещеного батька після місяців розлуки? Яке шокуюче зізнання зробить воїн? І як можна допомогти військовим, які проходять реабілітацію? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 14 випуск від 04.06.2023 на сайті СТБ.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн ДНК. Свої 2 сезон випуск 13 від 28.05.2023