Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 14 випуск від 04.06.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 14 випуск від 4 червня 2023 - дивитись онлайн 14 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 04.06.2023
Дивіться також
ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 14 випуск від 04.06.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 13 від 28.05.2023

 ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 14 випуск від 04.06.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 12 від 21.05.2023

 ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 14 випуск від 04.06.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 11 від 14.05.2023

 ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 14 випуск від 04.06.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 10 від 07.05.2023
ДНК. Свої Випуск 14 ДНК. Свої 2 сезон – випуск 14 від 04.06.2023
Випуск 14 | 04.06.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Дивовижна історія про незламного воїна Івана, який боровся за Україну й рідний Донецьк, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 14 випуск від 04.06.2023!

Наша команда вже давно знайома з Миколою Андрусяком, який після вторгнення почав розшукувати хрещених батьків. На щастя, втрачений зв’язок з Катериною відновився, а історія мужності Івана, хрещеного батька Миколи, нікого не зможе залишити байдужим. У студії ДНК. Свої 2023 близькі Івана розкажуть про те, чому він доєднався до лав ЗСУ з 2014 року, і про те, як морський піхотинець опинився в російському полоні. Чи зможе Микола обняти хрещеного батька після місяців розлуки? Яке шокуюче зізнання зробить воїн? І як можна допомогти військовим, які проходять реабілітацію? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 14 випуск від 04.06.2023 на сайті СТБ.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн ДНК. Свої 2 сезон випуск 13 від 28.05.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати