ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 13 випуск від 28.05.2023

Випуск 13 | 28.05.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Не пропустіть найзаплутанішу історію цього сезону – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 13 випуск від 28.05.2023!

По допомогу команди ДНК. Свої 2023 звернулася Любов Царьова з Дніпропетровської області. Жінка розшукує свого названого сина, з яким вона втратила зв’язок у перші дні російського вторгнення. 24 лютого 2022 року Саша перебував у Мелітополі, тому Любов переживає, що окупанти могли забрати в полон колишнього атовця. Але також існує вірогідність, що Олександр може перебувати в рідної матері, яку він нещодавно знайшов. Які неочікувані збіги й таємниці будуть розкриті під час розслідування? Як у пошуках Саші в Дніпрі допоможе героїня проєкту Таємниці ДНК Альбіна Лимонова? І для чого буде зроблено аж п’ять тестів ДНК? Дізнайтеся неймовірну історію про відновлення родинних зв’язків просто зараз – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 13 випуск від 28.05.2023 на сайті СТБ.

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