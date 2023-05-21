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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 12 випуск від 21.05.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 12 випуск від 21 травня 2023 - дивитись онлайн 12 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 21.05.2023
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Випуск 12 | 21.05.2023 | Сезон 2

Батьківська любов і батьківська зрада – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 12 випуск від 21.05.2023.

До редакції ДНК. Свої 2023 дуже часто приходять листи з благанням вивезти дітей з окупованих територій, адже близькі втратили з ними зв’язок через війну. У студію прийшли стурбовані батьки, які зробили все можливе, щоб обійняти найрідніших, але їхні спроби були марні. Чи зможуть військовослужбовці Ігор і Катерина в студії ДНК. Свої возз’єднатися з маленькою Анною-Марію, яка стала заручницею своїх дідуся і бабусі в Маріуполі? Чому дочка Олени відмовилася їхати з Луганщини? І чи зможе Олександра нарешті побачити своїх дітей? Зворушливі історії про любов батьків і дітей – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 12 випуск від 21.05.2023 на сайті СТБ.

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