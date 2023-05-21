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Video: ДНК. Свої 2 сезон - смотреть онлайн 12 выпуск от 21.05.2023

Смотрите онлайн ДНК. Свої 12 выпуск от 21 мая 2023 - смотреть онлайн 12 выпуск ДНК. Свої 2 сезон эфир от 21.05.2023
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Выпуск 12 | 21.05.2023 | Сезон 2

Родительская любовь и родительское предательство – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 12 выпуск от 21.05.2023.

В редакцию ДНК. Свої 2023 очень часто приходят письма с мольбой вывезти детей с оккупированных территорий, ведь близкие потеряли с ними связь из-за войны. В студию пришли обеспокоенные родители, которые сделали все возможное, чтобы обнять самых родных, но их попытки были тщетны. Смогут ли военнослужащие Игорь и Екатерина в студии ДНК. Свої воссоединиться с маленькой Анной-Марией, которая стала заложницей своих дедушки и бабушки в Мариуполе? Почему дочь Елены отказалась уезжать из Луганской области? И сможет ли Александра наконец увидеть своих детей? Трогательные истории про любовь родителей и детей – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 12 выпуск от 21.05.2023 на сайте СТБ.

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