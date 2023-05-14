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Video: ДНК. Свої 2 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск от 14.05.2023

Смотрите онлайн ДНК. Свої 11 выпуск от 14 мая 2023 - смотреть онлайн 11 выпуск ДНК. Свої 2 сезон эфир от 14.05.2023
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Выпуск 11 | 14.05.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 11 выпуск от 14.05.2023 и узнайте невероятную историю про американку с украинскими корнями.

Маленькую Кэт из Константиновки Донецкой области удочерили американские супруги, которые никогда не скрывали от приемной дочери ее настоящее происхождение. Девушка всегда мечтала найти свою биологическую родню. Особенно сейчас, когда ее потерянные близкие нуждаются в заботе и поддержке. В студию ДНК. Свої 2023 приедет потенциальная родная сестра Кэт Юлия, которая даже не догадывается, кто ее может разыскивать. Случится ли трогательное сестринское воссоединение? Момент истины состоится благодаря тесту ДНК – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 11 выпуск от 14.05.2023 на сайте СТБ.

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