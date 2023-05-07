ДНК. Свої 2 сезон — смотреть онлайн 10 выпуск от 07.05.2023

Выпуск 10 | 07.05.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Как найти своих в жестоком водовороте испытаний войны – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 10 выпуск от 07.05.2023.

Когда Людмила Яковенко была во вражеском плену, ее волю пытались сломить, а надежду – уничтожить. Украинская военная попала в плен в Мариуполе после обороны завода Ильича. В студии ДНК. Свої храбрая женщина рассказала шокирующую правду про Еленовку, пытки в Таганроге и самое страшное, что она тогда пережила. Действительно ли российские военные запугивали Людмилу смертью ее дочери? Кого разыскивает бывшая пленная? И какого родного человека она впервые обнимет после одиннадцати месяцев разлуки? Невероятная история про силу духа и поиск своих – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 10 выпуск от 07.05.2023 на сайте СТБ.

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