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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 10 випуск від 07.05.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 10 випуск від 7 травня 2023 - дивитись онлайн 10 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 07.05.2023
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Як знайти своїх у жорстокому вирі випробувань війни – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 10 випуск від 07.05.2023.

Коли Людмила Яковенко перебувала у ворожому полоні, її волю намагалися зламати, а надію – знищити. Українська військова потрапила в неволю в Маріуполі після оборони заводу Ілліча. У студії ДНК. Свої хоробра жінка розповіла шокуючу правду про Оленівку, катування в Таганрозі й найстрашніше, що вона тоді пережила. Чи справді російські військові залякували Людмилу смертю її дочки? Кого розшукує колишня полонена? І яку найріднішу людину вона вперше обійме після одинадцяти місяців розлуки? Неймовірна історія про силу духу й пошук своїх – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 10 випуск від 07.05.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн ДНК. Свої 2 сезон випуск 9 від 30.04.2023

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