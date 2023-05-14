ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 11 випуск від 14.05.2023

Випуск 11 | 14.05.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 11 випуск від 14.05.2023 та дізнайтеся неймовірну історію американки з українським корінням.

Маленьку Кет із Костянтинівки Донецької області вдочерило американське подружжя, яке ніколи не приховувало від прийомної доньки її справжнє походження. Дівчина завжди мріяла відшукати свою біологічну рідню. Особливо зараз, коли її втрачені близькі потребують турботи й підтримки. У студію ДНК. Свої 2023 приїде потенційна рідна сестра Кет Юлія, яка навіть не здогадується, хто її може розшукувати. Чи відбудеться зворушливе сестринське возз’єднання? Момент істини станеться завдяки тесту ДНК – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 11 випуск від 14.05.2023 на сайті СТБ.

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