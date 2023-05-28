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Video: ДНК. Свої 2 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск от 28.05.2023

Смотрите онлайн ДНК. Свої 13 выпуск от 28 мая 2023 - смотреть онлайн 13 выпуск ДНК. Свої 2 сезон эфир от 28.05.2023
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Выпуск 13 | 28.05.2023 | ДНК. Свої 2 сезон

Не пропустите самую запутанную историю этого сезона – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 13 выпуск от 28.05.2023!

За помощью команды ДНК. Свої 2023 обратилась Любовь Царева из Днепропетровской области. Женщина разыскивает своего названного сына, с которым она потеряла связь в первые дни российского вторжения. 24 февраля 2022 года Саша находился в Мелитополе, поэтому Любовь переживает, что оккупанты могли забрать в плен бывшего атовца. Но также существует вероятность, что Александр может находиться у родной матери, которую он недавно разыскал. Какие неожиданные совпадения и тайны будут раскрыты в ходе расследования? Как в поисках Саши в Днепре поможет героиня проекта Тайны ДНК Альбина Лимонова? И для чего будет сделано пять тестов ДНК? Узнайте невероятную историю про восстановление родственных связей прямо сейчас – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 13 выпуск от 28.05.2023 на сайте СТБ.

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