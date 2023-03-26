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Video: ДНК. Свої 2 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск от 26.03.2023

Смотрите онлайн ДНК. Свої 4 выпуск от 26 марта 2023 - смотреть онлайн 4 выпуск ДНК. Свої 2 сезон эфир от 26.03.2023
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Невероятная история про поиск Даниила в Бахмуте – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 4 выпуск от 26.03.2023!

В прошлом выпуске учительница украинского языка Юлия надеялась найти своего ученика, который не выехал из Бахмута. В ДНК. Свої 4 выпуск история Даниила Журавлёва получила свое завершение, ведь команда проекта решила сделать все, чтобы спасти Даню с бабушкой. Ключевую роль в истории спасения сыграли храбрые «Белые Ангелы», которые искали подростка под обстрелами, рискуя собственной жизнью. Как им удалось найти Даниила? Почему мальчику важен результат теста ДНК? И уехала ли из Бахмута его мама? Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 4 выпуск от 26.03.2023 на сайте СТБ.

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