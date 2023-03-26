Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Всі проєкти
ru
ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 4 випуск від 26.03.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 4 випуск від 26 березня 2023 - дивитись онлайн 4 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 26.03.2023
Дивіться також
ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 4 випуск від 26.03.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 3 від 19.03.2023

 ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 4 випуск від 26.03.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 2 від 12.03.2023

 ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 4 випуск від 26.03.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 1 від 05.03.2023

 ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 4 випуск від 26.03.2023
ДНК. Свої

ДНК. Свої – 9 випуск від 25.12.2022
ДНК. Свої Випуск 4 ДНК. Свої 2 сезон – випуск 4 від 26.03.2023
Випуск 4 | 26.03.2023 | Сезон 2

Неймовірна історія пошуку Данила в Бахмуті – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023!

У минулому випуску вчителька української мови Юлія сподівалася знайти свого учня, який не виїхав з Бахмуту. У ДНК. Свої 4 випуск історія Данила Журавльова отримала своє завершення, адже команда проєкту вирішила зробити все, щоб врятувати Даню з бабусею. Ключову роль в історії порятунку зіграли хоробрі «Білі Янголи», які шукали підлітка під обстрілами, ризикуючи власним життям. Як їм вдалося знайти Данила? Чому хлопчику важливий результат тесту ДНК? І чи виїхала з Бахмуту його мама? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023 на сайті СТБ.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн ДНК. Свої 2 сезон випуск 3 від 19.03.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати