ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 4 випуск від 26.03.2023

Випуск 4 | 26.03.2023 | Сезон 2

Неймовірна історія пошуку Данила в Бахмуті – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023!

У минулому випуску вчителька української мови Юлія сподівалася знайти свого учня, який не виїхав з Бахмуту. У ДНК. Свої 4 випуск історія Данила Журавльова отримала своє завершення, адже команда проєкту вирішила зробити все, щоб врятувати Даню з бабусею. Ключову роль в історії порятунку зіграли хоробрі «Білі Янголи», які шукали підлітка під обстрілами, ризикуючи власним життям. Як їм вдалося знайти Данила? Чому хлопчику важливий результат тесту ДНК? І чи виїхала з Бахмуту його мама? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023 на сайті СТБ.

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