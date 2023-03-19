ДНК. Свої 2 сезон – дивитись онлайн 3 випуск від 19.03.2023

Випуск 3 | 19.03.2023 | Сезон 2

Історія про пошук загублених дітей, яка тримала в напрузі всю команду ДНК. Свої, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 3 випуск від 19.03.2023!

Марина і Юлія – дві подружки, які викладали українську мову в самому серці Бахмуту. Героїні проєкту ДНК. Свої були класними керівницями, які евакуювалися з рідного міста, коли там почалися бойові дії. Їхні учні також виїхали й знайшли прихисток в інших містах України та за кордоном. Окрім двох – Данила Дубова й Данила Журавльова. Саме цих двох дітей вчителі намагаються розшукати з допомогою команди ДНК. Свої 2023. Їхні сім’ї до останнього залишалися в місті, а потім перестали виходити на зв’язок. Чи вдасться журналістам знайти учнів? Одне з найбільш небезпечних розслідувань за обидва сезони проєкту – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 3 випуск від 19.03.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн ДНК. Свої 2 сезон випуск 2 від 12.03.2023