ДНК. Свої 2 сезон — смотреть онлайн 3 выпуск от 19.03.2023

Выпуск 3 | 19.03.2023 | Сезон 2

История про поиск потерянных детей, которая держала в напряжении всю команду ДНК. Свої, – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 3 выпуск от 19.03.2023!

Марина и Юлия – две подружки, которые преподавали украинский язык в самом сердце Бахмута. Героини проекта ДНК. Свої были классными руководительницами и эвакуировались из родного города, когда там начались боевые действия. Их ученики тоже уехали и нашли убежище в других городах Украины и за рубежом. Кроме двух – Данила Дубова и Данила Журавлева. Именно этих двух детей учителя пытаются разыскать с помощью команды ДНК. Свої 2023. Их семьи до последнего оставались в городе, а затем перестали выходить на связь. Удастся ли журналистам найти учеников? Одно из самых опасных расследований за оба сезона проекта – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 3 выпуск от 19.03.2023 на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн ДНК. Свої 2 сезон выпуск 2 от 12.03.2023