ДНК. Свої 2 сезон — смотреть онлайн 2 выпуск от 12.03.2023

Выпуск 2 | 12.03.2023 | Сезон 2

Три истории про плен и детей, лишенных детства, – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 2 выпуск от 12.03.2023!

Илья из Мариуполя в свои 10 лет увидел смерть самого родного человека и пострадал от российских обстрелов. А потом оккупанты вывезли его в Донецк, чтобы отдать на усыновление, хотя у мальчика были родные. Кому удалось вырвать героя проекта ДНК. Свої из вражеских лап? Какая встреча вернет ребенку улыбку? Узнайте прямо сейчас.

Во 2 выпуске ДНК. Свої вы также узнаете историю про Владислава Буряка, сына головы Запорожской военной РГА, который был в плену целых три месяца. Оккупанты заставляли подростка убирать пыточную, из-за чего он видел кровавые преступления россиян. Владислав попросил помощи у команды проекта ДНК. Свої 2 сезон, чтобы выполнить последнюю волю пленного Алексея, которого беспощадно пытали. Удастся ли журналистам найти его родных? Как удалось освободить Влада из плена? Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 2 выпуск от 12.03.2023 на сайте СТБ.

ДНК. Свої все выпуски

Смотрите онлайн ДНК. Свої 2 сезон выпуск 1 от 05.03.2023