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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск от 05.03.2023

Смотрите онлайн ДНК. Свої 1 выпуск от пятого марта 2023 - смотреть онлайн 1 выпуск ДНК. Свої 2 сезон эфир от 05.03.2023
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Выпуск 1 | 05.03.2023 | Сезон 2

Истории, которые невозможно смотреть без слез, – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 1 выпуск от 05.03.2023!

Когда российские военные вторглись на нашу землю, жительница Херсонской области Ольга Балан была на седьмом месяце беременности. Героине проекта ДНК. Свої 2 сезон пришлось рожать маленькую Еву в подвале с помощью мужа, который чудом спасся из пыточной. Почему вражеские солдаты постоянно обыскивали дом Ольги? Где она находила силы держаться? И кого женщина надеется найти с помощью команды ДНК. Свої? Эта история точно не оставит вас безразличными – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2 сезон 1 выпуск от 05.03.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: ДНК. Свої

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