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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 1 випуск від 05.03.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 1 випуск від п`ятого березня 2023 - дивитись онлайн 1 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 05.03.2023
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Выпуск 1 | 05.03.2023 | Сезон 2

Історії, які неможливо дивитися без сліз, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023!

Коли російські військові вторглися на нашу землю, жителька Херсонщини Ольга Балан була на сьомому місяці вагітності. Героїні проєкту ДНК. Свої 2 сезон довелося народжувати маленьку Єву в підвалі з допомогою чоловіка, який дивом врятувався з катівень окупантів. Чому ворожі солдати постійно обшукували дім Ольги? Де вона знаходила сили триматися? І кого жінка сподівається знайти з допомогою команди ДНК. Свої? Ця історія точно не залишить вас байдужими – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: ДНК. Свої

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