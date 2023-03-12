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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої 2 сезон - дивитись онлайн 2 випуск від 12.03.2023

Дивіться онлайн ДНК. Свої 2 випуск від 12 березня 2023 - дивитись онлайн 2 випуск ДНК. Свої 2 сезон ефір від 12.03.2023
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Випуск 2 | 12.03.2023 | Сезон 2

Три історії про полон і дітей, позбавлених дитинства, – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 2 випуск від 12.03.2023!

Ілля з Маріуполя в свої 10 років бачив смерть найріднішої людини та постраждав від російських обстрілів. А згодом окупанти вивезли його до Донецька, щоб віддати на усиновлення, хоча в хлопчика були рідні. Кому вдалося вирвати героя проєкту ДНК. Свої з ворожих лап? Яка зустріч поверне дитині посмішку? Дізнайтеся просто зараз.

У 2 випуску ДНК. Свої ви також дізнаєтесь історію про Владислава Буряка, сина голови Запорізької військової РДА, який був полоненим аж три місяці. Окупанти примушували підлітка прибирати катівню, через що він бачив криваві злочини росіян. Владислав попросив допомоги в команди проєкту ДНК. Свої 2 сезон, щоб виконати останню волю полоненого Олексія, якого нещадно катували. Чи вдасться журналістам знайти його рідних? Як вдалося звільнити Влада з полону? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 2 випуск від 12.03.2023 на сайті СТБ.

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