Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 9 серия от 13.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 9 серия от 13.10.2025. Сериал Лікарі 9 серия 2025 смотреть онлайн от 13 октября 2025 - на сайте СТБ
Смотрите также
Лікарі 2025: смотреть онлайн 9 серия от 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 8 серия от 09.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 9 серия от 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 7 серия от 09.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 9 серия от 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 6 серия от 08.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 9 серия от 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 5 серия от 08.10.2025 смотреть онлайн
Лікарі Серия 9 Лікарі 2025 9 серия от 13.10.2025 смотреть онлайн
Серия 9 | 13.10.2025 | 2025

Любовь не всегда лечит – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 9 от 13.10.2025 на сайте СТБ.

В медучреждение попадает велосипедистка, которые стало плохо во время заезда. Девушке повезло, что рядом оказались неравнодушные прохожие. В больнице медсестре Лесе показалось, что она уже где-то видела пациентку. Удастся ли ей вспомнить где? И как это повлияет на лечение пострадавшей? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 9.

Кроме того к медикам приходит молодая пара. От вида крови девушка теряет сознание, но у парня значительно хуже проблемы. Уже 6 дней его беспокоит странный кашель и боль в животе. Какой диагноз поставят парню Лікарі? И как это изменит его жизнь? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 9 от 13.10.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии Лікарі

Смотреть Лікарі 2025

Лікарі 2025 8 серия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить