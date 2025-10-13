Серия 9 | 13.10.2025 | 2025

Любовь не всегда лечит – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 9 от 13.10.2025 на сайте СТБ.

В медучреждение попадает велосипедистка, которые стало плохо во время заезда. Девушке повезло, что рядом оказались неравнодушные прохожие. В больнице медсестре Лесе показалось, что она уже где-то видела пациентку. Удастся ли ей вспомнить где? И как это повлияет на лечение пострадавшей? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 9.

Кроме того к медикам приходит молодая пара. От вида крови девушка теряет сознание, но у парня значительно хуже проблемы. Уже 6 дней его беспокоит странный кашель и боль в животе. Какой диагноз поставят парню Лікарі? И как это изменит его жизнь? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 9 от 13.10.2025 на сайте СТБ.

