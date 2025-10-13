Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Лікарі

Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 9 серія від 13.10.2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 9 серія від 13.10.2025. Серіал Лікарі 9 серія 2025 дивитись онлайн від 13 жовтня 2025 - на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарі 2025: дивитись онлайн 9 серія від 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 10 серія від 13.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 9 серія від 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 8 серія від 09.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 9 серія від 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 7 серія від 09.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 9 серія від 13.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 6 серія від 08.10.2025 дивитись онлайн
Лікарі Серія 9 Лікарі 2025 9 серія від 13.10.2025 дивитись онлайн
Серія 9 | 13.10.2025 | 2025

Кохання не завжди лікує – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 9 від 13.10.2025 на сайті СТБ.

До медзакладу потрапляє велосипедистка, якій стало зле під час заїзду. Дівчині пощастило, що поряд опинилися небайдужі перехожі. У лікарні медсестрі Лесі здалося, що вона вже десь бачила пацієнтку. Чи вдасться їй згадати де? І як це вплине на лікування постраждалої? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 9.

Крім того до медиків приходить молода пара. Від вигляду крові дівчина непритомніє, але в хлопця значно гірші проблеми. Вже 6 днів його турбує дивний кашель і біль у животі. Який діагноз поставлять хлопцю лікарі? І як це змінить його життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 9 від 13.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Лікарі

Дивитися Лікарі 2025

Лікарі 2025 8 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати