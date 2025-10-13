Серія 9 | 13.10.2025 | 2025

Кохання не завжди лікує – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 9 від 13.10.2025 на сайті СТБ.

До медзакладу потрапляє велосипедистка, якій стало зле під час заїзду. Дівчині пощастило, що поряд опинилися небайдужі перехожі. У лікарні медсестрі Лесі здалося, що вона вже десь бачила пацієнтку. Чи вдасться їй згадати де? І як це вплине на лікування постраждалої? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 9.

Крім того до медиків приходить молода пара. Від вигляду крові дівчина непритомніє, але в хлопця значно гірші проблеми. Вже 6 днів його турбує дивний кашель і біль у животі. Який діагноз поставлять хлопцю лікарі? І як це змінить його життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 9 від 13.10.2025 на сайті СТБ.

