Лікарі

Лікарі Серія 8 Лікарі 2025 8 серія від 09.10.2025 дивитись онлайн
Серія 8 | 09.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 8 від 09.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть історію, що викликає шквал емоцій.

У місті стається серйозна ДТП. Багатій сів за кермо напідпитку і не впорався з керуванням. Серед постраждалих опинилась і Аліна Борисівна. Тепер лікарка опиняється по іншу сторону барикад. Як мине операція? І чи вдасться медикам врятувати її ногу? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 8.

Тим часом на Тараса Романовича чекає серйозне випробування. Йому доведеться лікувати того, хто спричинив аварію і навіть не кається. Чи впорається Тарас Романович із цим завданням? Чи зможе лікар поставити на перше місце свій обов’язок, а не почуття? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 8 від 09.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Лікарі

Дивитися Лікарі 2025

Лікарі 2025 7 серія

