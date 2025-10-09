Проекты
Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 8 серия от 09.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 8 серия от 09.10.2025. Сериал Лікарі 8 серия 2025 смотреть онлайн от 09 октября 2025 - на сайте СТБ
Лікарі 2025: смотреть онлайн 8 серия от 09.10.2025
Лікарі Серия 8 Лікарі 2025 8 серия от 09.10.2025 смотреть онлайн
Серия 8 | 09.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 8 от 09.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите историю, которая вызывает шквал эмоций.

В городе происходит серьезное ДТП. Богач сел за руль навеселе и не справился с управлением. Среди пострадавших оказалась и Алина Борисовна. Теперь врач оказывается по другую сторону баррикад. Как пройдет операция и удастся ли медикам спасти ее ногу? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 8.

Тем временем Тараса Романовича ждет серьезное испытание. Ему придется лечить того, кто стал причиной аварии и даже не раскаивается. Справится ли Тарас Романович с этой задачей? Сможет ли врач поставить на первое место свой долг, а не чувства? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 8 от 09.10.2025 на сайте СТБ.

