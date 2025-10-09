Проекты
Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 7 серия от 09.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 7 серия от 09.10.2025. Сериал Лікарі 7 серия 2025 смотреть онлайн от 09 октября 2025 - на сайте СТБ
Лікарі Серия 7 Лікарі 2025 7 серия от 09.10.2025 смотреть онлайн
Серия 7 | 09.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 7 от 09.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как страх может влиять на важные решения.

Диана вскоре должна была переезжать в США. Ее родители приложили большие усилия, чтобы отправить дочь на учебу за границу. Однако Диана не хотела этого и тем более не хотела расставаться со своим парнем. Но все планы оказались под угрозой, когда у девушки случился паралич.

Сериал Лікарі 2025 серия 7 покажет, как Татьяна Викторовна начинает лечение Дианы. Ни один диагноз не подтверждается, но состояние девушки постепенно улучшается. Как такое возможно? Что Диана скрывает от родителей? И почему здоровье девушки снова окажется под угрозой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 7 от 09.10.2025 на сайте СТБ.

