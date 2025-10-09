Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 7 серия от 09.10.2025
Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 7 от 09.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как страх может влиять на важные решения.
Диана вскоре должна была переезжать в США. Ее родители приложили большие усилия, чтобы отправить дочь на учебу за границу. Однако Диана не хотела этого и тем более не хотела расставаться со своим парнем. Но все планы оказались под угрозой, когда у девушки случился паралич.
Сериал Лікарі 2025 серия 7 покажет, как Татьяна Викторовна начинает лечение Дианы. Ни один диагноз не подтверждается, но состояние девушки постепенно улучшается. Как такое возможно? Что Диана скрывает от родителей? И почему здоровье девушки снова окажется под угрозой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 7 от 09.10.2025 на сайте СТБ.
