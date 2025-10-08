Серия 6 | 08.10.2025 | 2025

Не пропустите истории, которые задевают за живое – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 6 от 08.10.2025 на сайте СТБ.

Пенсионерка оказывается в больнице благодаря неравнодушию медсестры Леси. Девушка помогла женщине пожилого возраста, когда она потеряла равновесие в кафетерии. Но самое удивительное, что пенсионерка не смогла вспомнить, как оказалась так далеко от дома.

Сериал Лікарі 2025 серия 6 покажет, как в больницу доставляют девушку-подростка. Она перегрелась в сауне, а в скорой уже начали сбивать ей температуру. После осмотра Татьяна Викторовна понимает, что пациентка скрывает что-то важное. Удастся ли медикам разговорить девушку? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 6 от 08.10.2025 на сайте СТБ.

