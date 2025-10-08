Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 6 серия от 08.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 6 серия от 08.10.2025. Сериал Лікарі 6 серия 2025 смотреть онлайн от 08 октября 2025 - на сайте СТБ
Смотрите также
Лікарі 2025: смотреть онлайн 6 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 5 серия от 08.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 6 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 4 серия от 07.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 6 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 3 серия от 07.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 6 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 2 серия от 06.10.2025 смотреть онлайн
Лікарі Серия 6 Лікарі 2025 6 серия от 08.10.2025 смотреть онлайн
Серия 6 | 08.10.2025 | 2025

Не пропустите истории, которые задевают за живое – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 6 от 08.10.2025 на сайте СТБ.

Пенсионерка оказывается в больнице благодаря неравнодушию медсестры Леси. Девушка помогла женщине пожилого возраста, когда она потеряла равновесие в кафетерии. Но самое удивительное, что пенсионерка не смогла вспомнить, как оказалась так далеко от дома.

Сериал Лікарі 2025 серия 6 покажет, как в больницу доставляют девушку-подростка. Она перегрелась в сауне, а в скорой уже начали сбивать ей температуру. После осмотра Татьяна Викторовна понимает, что пациентка скрывает что-то важное. Удастся ли медикам разговорить девушку? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 6 от 08.10.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии Лікарі

Смотреть Лікарі 2025

Лікарі 2025 5 серия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить