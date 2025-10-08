Серія 6 | 08.10.2025 | 2025

Не пропустіть історії, що зачіпають за живе – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 6 від 08.10.2025 на сайті СТБ.

Пенсіонерка опиняється в лікарні завдяки небайдужості медсестри Лесі. Дівчина допомогла жінці літнього віку, коли вона втратила рівновагу в кафетерії. Та найдивніше, що пенсіонерка не змогла пригадати, як опинилася так далеко від дому.

Серіал Лікарі 2025 серія 6 покаже, як до лікарні доставляють дівчину-підлітка. Вона перегрілася в сауні, а у швидкій вже почали збивати їй температуру. Після огляду Тетяна Вікторівна розуміє, що пацієнтка приховує щось важливе. Чи вдасться медикам розговорити дівчину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 6 від 08.10.2025 на сайті СТБ.

