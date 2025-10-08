Серія 5 | 08.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 5 від 08.10.2025 на сайті СТБ, щоб не пропустити найдраматичніші історії.

Хлопець отримує травму на будівельному майданчику. Тепер у його тілі залізний прут, але ще у швидкій пацієнт відмовляється від знеболення. У лікарні медики з’ясовують, що життєвоважливі органи не постраждали, але операція все ж потрібна. Чому ж пацієнт категорично проти наркозу? І як будуть діяти медики? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 5.

Перед ще один складним вибором постане й інша постраждала. Рятуючи собаку, дівчина відморозила собі кінцівки. Медики змушені запропонувати їй ампутацію. Як на такі страшні новини відреагує дівчина? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 5 від 08.10.2025 на сайті СТБ.

