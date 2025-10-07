Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Лікарі

Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 4 серія від 07.10.2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 4 серія від 07.10.2025. Серіал Лікарі 4 серія 2025 дивитись онлайн від 07 жовтня 2025 - на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарі 2025: дивитись онлайн 4 серія від 07.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 3 серія від 07.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 4 серія від 07.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 2 серія від 06.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 4 серія від 07.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 1 серія від 06.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 4 серія від 07.10.2025
Лікарі

Черговий лікар 32 серія 7 сезон дивитись онлайн
Лікарі Серія 4 Лікарі 2025 4 серія від 07.10.2025 дивитись онлайн
Серія 4 | 07.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 4 від 07.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть лікування відразу двох рідкісних хвороб.

Батьки повертаються додому з відпочинку і застають свого 16-річного сина у жахливому стані. Хлопець не може стати на ноги. Юнака відразу відвозять у лікарню, однак Тетяна Вікторівна не може відразу визначити діагноз.

У серіалі Лікарі 2025 серія 4 під загрозою опиняється життя ще однієї пацієнтки. Жінка потрапила в аварію під впливом алкоголю. Та найдивніше, що вона вагітна і запевняє, що вже давно не випиває. Як таке можливо? Чи могли медики помилитися? І чи вдасться їм врятувати і матір, і дитину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 4 від 07.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Лікарі

Дивитися Лікарі 2025

Лікарі 2025 3 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати