Серія 4 | 07.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 4 від 07.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть лікування відразу двох рідкісних хвороб.

Батьки повертаються додому з відпочинку і застають свого 16-річного сина у жахливому стані. Хлопець не може стати на ноги. Юнака відразу відвозять у лікарню, однак Тетяна Вікторівна не може відразу визначити діагноз.

У серіалі Лікарі 2025 серія 4 під загрозою опиняється життя ще однієї пацієнтки. Жінка потрапила в аварію під впливом алкоголю. Та найдивніше, що вона вагітна і запевняє, що вже давно не випиває. Як таке можливо? Чи могли медики помилитися? І чи вдасться їм врятувати і матір, і дитину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 4 від 07.10.2025 на сайті СТБ.

