Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 4 серия от 07.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 4 серия от 07.10.2025. Сериал Лікарі 4 серия 2025 смотреть онлайн от 07 октября 2025
Лікарі Серия 4 Лікарі 2025 4 серия от 07.10.2025 смотреть онлайн
Серия 4 | 07.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 4 от 07.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите лечение сразу двух редких болезней.

Родители возвращаются домой с отдыха и застают своего 16-летнего сына в ужасном состоянии. Парень не может встать на ноги. Юношу сразу отвозят в больницу, однако Татьяна Викторовна не может сразу определить диагноз.

В сериале Лікарі 2025 серия 4 под угрозой оказывается жизнь еще одной пациентки. Женщина попала в аварию под воздействием алкоголя. Но самое странное, что она беременна и уверяет, что уже давно не пьет. Как такое возможно? Могли ли медики ошибиться? И удастся ли им спасти и мать, и ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 4 от 07.10.2025 на сайте СТБ.

