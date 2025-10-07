Серия 3 | 07.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 3 от 07.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите истории, в которых медики спасают не только жизни, но и семейные отношения.

На остановке общественного транспорта беременной женщине становится плохо. К счастью, рядом оказывается Дмитрий Григорьевич. Он оказывает женщине первую экстренную помощь и отвозит в больницу. Что дальше ждет пациентку? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 3.

Алла Борисовна начинает лечение молодой спортсменки. Несмотря на тревожные симптомы, девушка хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам, чтобы не пропустить важный отбор. Позволит ли это Алла Борисовна? И что скрывает пациентка от медиков и даже от собственной матери? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 3 от 07.10.2025 на сайте СТБ.

