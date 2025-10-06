Проекты
Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 2 серия от 06.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 2 серия от 06.10.2025. Сериал Лікарі 2 серия 2025 смотреть онлайн от 06 октября 2025 - на сайте СТБ
Лікарі Серия 2 Лікарі 2025 2 серия от 06.10.2025 смотреть онлайн
Серия 2 | 06.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 2 от 06.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите первый рабочий день Ивана Петровича в новой больнице.

Иван Петрович осваивается на новой работе. Медсестры и Лікарі по очереди приходят знакомиться, кто-то с караваем, а кто-то с доносами на коллег. Как на это отреагирует Иван Петрович? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 2.

Тем временем медиков ждут двое сложных пациентов. Парень получил ножевое ранение, но отказывается обращаться в правоохранительные органы. Девушка пережила нападение и уже написала заявление в полицию. Что объединяет этих пациентов? И какую смертельную болезнь попытаются вылечить медики? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 2 от 06.10.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии Лікарі

Смотреть Лікарі 2025

Лікарі 2025 1 серия

