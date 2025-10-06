Проєкти
Лікарі Серія 2 Лікарі 2025 2 серія від 06.10.2025 дивитись онлайн
Серія 2 | 06.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 2 від 06.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть перший робочий день Івана Петровича в новій лікарні.

Іван Петрович освоюється на новій роботі. Медсестри та лікарі по черзі приходять знайомитись, хтось із короваєм, а хтось із доносами на колег. Як на це відреагує Іван Петрович? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 2.

Тим часом на медиків чекають двоє складних пацієнтів. Хлопець отримав ножове поранення, але відмовляється звертатися до правоохоронних органів. Дівчина пережила напад і вже написала заяву до поліції. Що поєднує цих пацієнтів? І яку смертельну хворобу спробують вилікувати медики? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 2 від 06.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Лікарі

Дивитися Лікарі 2025

Лікарі 2025 1 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

