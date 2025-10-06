Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 1 серія від 06.10.2025
Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 1 від 06.10.2025 на сайті СТБ, щоб не пропустити ще більше медичних історій.
Усі працівники лікарні екстреної медичної допомоги в очікуванні нового керівника. Поки що його обов’язки виконує Володимир Андрійович, і мало хто задоволений його роботою. Чому працівники так не люблять його? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 1.
Після аварії до лікарні потрапляють чиновник Любомир Сергійович і головлікар у відставці Іван Петрович. Саме він може обійняти посаду керівника, але спершу він хоче дізнатися більше про атмосферу в клініці. Що з’ясує Іван Петрович? І чи погодиться він очолити клініку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 1 від 06.10.2025 на сайті СТБ.
Дивитись онлайн всі серії Лікарі