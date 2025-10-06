Серия 1 | 06.10.2025 | 2025

сериал Лікарі 2025 серия 1 от 06.10.2025

Все работники больницы экстренной медицинской помощи в ожидании нового руководителя. Пока что его обязанности исполняет Владимир Андреевич, и мало кто доволен его работой. Почему работники так не любят его? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 1.

После аварии в больницу попадают чиновник Любомир Сергеевич и главврач в отставке Иван Петрович. Именно он может занять должность руководителя, но сначала он хочет узнать больше об атмосфере в клинике. Что выяснит Иван Петрович и согласится ли он возглавить клинику?

