Лікарі

Лікарі Серия 1 Лікарі 2025 1 серия от 06.10.2025 смотреть онлайн
Серия 1 | 06.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 1 от 06.10.2025 на сайте СТБ, чтобы не пропустить еще больше медицинских историй.

Все работники больницы экстренной медицинской помощи в ожидании нового руководителя. Пока что его обязанности исполняет Владимир Андреевич, и мало кто доволен его работой. Почему работники так не любят его? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 1.

После аварии в больницу попадают чиновник Любомир Сергеевич и главврач в отставке Иван Петрович. Именно он может занять должность руководителя, но сначала он хочет узнать больше об атмосфере в клинике. Что выяснит Иван Петрович и согласится ли он возглавить клинику? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 1 от 06.10.2025 на сайте СТБ.

