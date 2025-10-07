Проєкти
Лікарі

Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 3 серія від 07.10.2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 3 серія від 07.10.2025. Серіал Лікарі 3 серія 2025 дивитись онлайн від 07 жовтня 2025 - на сайті СТБ
Лікарі Серія 3 Лікарі 2025 3 серія від 07.10.2025 дивитись онлайн
Серія 3 | 07.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 3 від 07.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть історії, в яких медики рятують не тільки життя, а й сімейні стосунки.

На зупинці громадського транспорту вагітній жінці стає погано. На щастя поряд опиняється Дмитро Григорович. Він надає жінці першу екстрену допомогу і відвозить в лікарню. Що далі чекає на пацієнтку? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 3.

Алла Борисівна починає лікування молодої спортсменки. Попри тривожні симптоми, дівчина хоче якнайшвидше повернутися до тренувань, щоб не пропустити важливий відбір. Чи дозволить це Алла Борисівна? І що приховує пацієнтка від медиків і навіть від власної матері? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 3 від 07.10.2025 на сайті СТБ.

